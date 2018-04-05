Украине следует сократить расходную часть государственного бюджета из-за несоответствия реальных доходов и запланированных, считает нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник. Пинзеник заявил, что урезать есть что Фото: Сергій Крилатов / Gordonua.com "В государственном бюджете на 2018 год были заложены нереальные доходы при его формировании. Доходы планировалось увеличить на 21%, а это не имело под собой оснований. ...По факту трех месяцев этого года мы имеем рост только 8%. Это сильное отставание по доходам", – считает политик.По его мнению, для выравнивания ситуации необходимо урезать расходы госбюджета, "иначе страна и дальше будет наращивать быстро долги".Пинзеник заявил, что урезать есть что.1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 917,88 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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