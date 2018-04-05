Украине следует сократить расходную часть государственного бюджета
из-за несоответствия реальных доходов и запланированных, считает
нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник. Пинзеник заявил,
что урезать есть что Фото: Сергій Крилатов / Gordonua.com "В
государственном бюджете на 2018 год были заложены нереальные доходы
при его формировании. Доходы планировалось увеличить на 21%, а это
не имело под собой оснований. ...По факту трех месяцев этого года
мы имеем рост только 8%. Это сильное отставание по доходам", –
считает политик.По его мнению, для выравнивания ситуации необходимо
урезать расходы госбюджета, "иначе страна и дальше будет наращивать
быстро долги".Пинзеник заявил, что урезать есть что.1 января 2018
года вступил в силу закон "О государственном бюджете
Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на
уровне 917,88 млрд грн, расходы – 991,7
млрд грн.
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