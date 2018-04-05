|Украина может построить новый аэропорт в Хусте или Мукачево
|05.04.2018 22:00
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Воздушная гавань будет готова к приему самолетов и обслуживания пассажиров в зимней навигации, которая начинается в конце октябряВ Хусте или Мукачево может быть построен новый аэропорт.
Владимир Омельян. Фото: apital.ua
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян по итогам поездки в Закарпатскую область, передает ЦТС.
"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", - заявил министр.
По его словам, воздушная гавань будет готова к приему самолетов и обслуживания пассажиров в зимней навигации, которая начинается в конце октября.
Министр также рассказал, что посетил потенциальные места где может быть расположен новый аэропорт, назвав Хуст и Мукачево.
Ранее сообщалось, что словацкая компания Vedecko-vyskumna, AC интересуется вопросом концессии аэропорта Ужгород.
Ранее глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Емельян способствовали приходу лоукостера в Украину.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 со Львова. Соглашение между авиакомпанией и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.