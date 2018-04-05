Принятый закон о реинтеграции Донбасса создает все юридические предпосылки для возвращения оккупированных районов.

Действия Объединенных сил на Донбассе будут существенно отличаться от военной операции, которую вела Россия в отношении Чечни в 90-е годы. Об этом в интервью «Урядовому кур’єру» сказал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей. Украина – страна цивилизованная и цивилизованными методами будет решать проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий», – заявил он, информирует svodka.net.

По словам министра, принятый закон о реинтеграции Донбасса создает все юридические предпосылки для возвращения оккупированных районов.

«Этот закон позволяет эффективно удерживать занятые нами позиций, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель», – отметил Полторак.

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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года.

20 января 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Согласно закону, антитеррористическую операцию на Донбассе заменили на операцию Объединенных сил.

5 апреля Порошенко заявил, что АТО на Донбассе завершится в мае.

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