Школу в Запорожье проверяли на наличие взрывчатки из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области, передает

"Сегодня в 10:21 патрульные получили вызов о минировании коммунального учебного заведения. Всеми подразделениями было организовано и проведено эвакуацию детей и персонала учреждения. Также были проведены мероприятия по охране места происшествия, правоохранители ограничили доступ в здание. Всего эвакуировано 205 человек, из них 161 ребенок и 44 сотрудников учреждения ", - говорится в сообщении.

Так, при проведении неотложных оперативно-розыскных мероприятий факт заминирования не подтвердился.

"Установлено, что 14-летний ученик этого заведения совершил ложное сообщение о заминировании", - отметили в полиции.

Предварительная квалификация уголовного преступления - по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Напомним, в полицию поступило сообщение о заминировании парке отдыха им. Горького в Одессе. В ходе проверки взрывчатку в парке не нашли.

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