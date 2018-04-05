Требование адвокатов внефракционного народного депутата Надежды Савченко предоставить все имеющиеся у следствия материалы для подготовки к проведению экспертизы на полиграфе не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса, заявили в Службе безопасности Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке До ареста Савченко часто говорила, что готова дать показания на полиграфе Фото: rada.gov.ua В ведомстве отметили, что экспертиза была назначена в соответствии с требованиями законодательства Украины для проверки правдивости показаний по инкриминируемым Савченко преступлениям."Подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ. В ведомстве напомнили, что до ареста Савченко часто говорила, что готова дать показания следствию обо всех обстоятельствах уголовного производства при помощи полиграфа. В итоге нардеп потребовала предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных негласных следственных (разыскных) действий, сообщили в СБУ. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.4 апреля пресс-служба Савченко сообщила, что сегодня депутата проверят на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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