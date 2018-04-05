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В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе
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05.04.2018 22:07
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Требование адвокатов внефракционного народного депутата Надежды
Савченко предоставить все имеющиеся у следствия материалы для
подготовки к проведению экспертизы на полиграфе не предусмотрено ни
одной статьей Уголовного процессуального кодекса, заявили в Службе
безопасности Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке До ареста Савченко часто говорила, что готова дать показания
на полиграфе Фото: rada.gov.ua В ведомстве отметили, что экспертиза
была назначена в соответствии с требованиями законодательства
Украины для проверки правдивости показаний по инкриминируемым
Савченко преступлениям."Подозреваемая Савченко сознательно
отказалась от проведения психологической экспертизы с
использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о
предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для
подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной
статьей Уголовного процессуального кодекса Украины. Это является
исключительно попыткой введения в заблуждение украинского общества
и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в
установлении истины в этом деле", – говорится в сообщении
пресс-службы СБУ. В ведомстве напомнили, что до ареста
Савченко часто говорила, что готова дать показания следствию обо
всех обстоятельствах уголовного производства при помощи
полиграфа. В итоге нардеп потребовала предоставить ей сначала
для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы проведенных
негласных следственных (разыскных) действий, сообщили в
СБУ. 22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права залога. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.4 апреля
пресс-служба Савченко сообщила, что сегодня депутата проверят
на полиграфе.
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