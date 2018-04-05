В западной части Стамбула пожарные пытаются потушить крупный пожар.

Огонь охватил верхние этажи,передает со ссылкой на .

Горит многоэтажное здание госпиталя. По некоторой информации горящее здание сейчас находится на этапе строительства, следовательно пациентов там нет, однако другие СМИ сообщают об эвакуации людей, вероятно из других работающих помещений больницы.

Огромный столб дыма от горящего госпиталя видно из отдаленных районов города. Турецкое издание Hurriyet сообщает, что возгорание произошло на крыше, после чего огонь быстро распространился на другие этажи, перед этим слышали звук взрыва.

Спасатели эвакуировали людей из соседних домов, пока информации о пострадавших нет.

В метро Стамбула мужчина провалился внутрь сломанного эскалатора. Пострадавшего доставали целый час, он получил тяжелую травму левой конечности.

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