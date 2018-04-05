Сотрудники СБУ в Запорожской области вместе с ГУ НП в Запорожской области обнаружили схрон боеприпасов. Об этом сообщил помощник начальника СБУ в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook, передает

"Схрон был оснащен в лесополосе близко трассы регионального значения в Гуляйпольском районе, который непосредственно граничит с районом проведения Антитеррористической операции. Правоохранители изъяли из тайника десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним", - говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяли и направили для проведения экспертизы в рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления источника происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству убежища.

Напомним, на заброшенной шахте в Николаевской области обнаружили схрон с вооружением.

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