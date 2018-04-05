Я не знаю, что там за возня происходит во властных коридорах, но результат этой возни виден невооруженным глазом.

Об этом на своей странице в ФБ написал Алексей Лебединский, информирует svodka.net.

Мне видится, что в Украине скоро будут большие перемены. Не уверен, что в лучшую сторону. Хочется надеяться на лучшее, конечно…

К сожалению, уровень наплевательства на страну и людей, уровень персональной безответственности, рвачества и жадности, явного п…ства и пустого трепачества на фоне нежелания что-то делать настолько высок, что хорошего ожидать не приходится. Я сам с этими явлениями много раз столкнулся, пытаясь организовать в Украине и большой фестиваль искусства национального масштаба, пытаясь привлечь внимание к проблемам института им. Шалимова, и помочь медикам и пациентам, и даже попытки организовать противодействие кремлевской пропаганде не были поддержаны ни бизнесменами, ни депутатами, ни чиновниками.

И моим товарищам, кто стоял под пулями на Майдане, глядя на происходящее, понятно, что они готовы были умереть совсем не за то, что происходит сейчас. И почти всем украинцам, кто честно работает и платит налоги, кто действительно переживает за будущее страны, кто не хочет прогибаться под всякую нечисть, кто воюет и помогает АТО, это все тоже бесспорно. Дальше так продолжаться не может.

Все мои украинские друзья и товарищи говорят одно — «это п…ц». Собираются уезжать даже те, кто еще полгода назад говорил «Леха, мы еще поборемся! Я верю в будущее Украины». Это все очень печально.

Я не знаю, что там за возня происходит во властных коридорах, но результат этой возни виден невооруженным глазом. Народ уже очень устал. Я вижу, что тем простым людям, кто не в самой зоне АТО, уже путинская агрессия на востоке, как обычный фон, смерти — обыкновенный фон…

Им бы «со своими козлами разобраться», как они говорят. Они уже не понимают, какой враг страшнее — внешний или внутренний. Люди просто хотят мирно жить и работать, а им не дают. И свои, и чужие. И это все мне очень больно видеть.

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