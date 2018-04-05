На пути Украины к вступлению в есть три главных препятствия.

Такое мнение высказала директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время встречи с дипломатами Европейского парламента, передает со ссылкой на .

Она считает, что главными препятствиями украинской евроинтеграции являются следующие факторы: сопротивление старой системы; часто нереалистичные сроки, установленные Соглашением еще в 2007 году и задачи, внедрение которых невозможно начать без принятия парламентом законодательных рамок.

"Мы должны вынести евроинтеграцию за рамки политической борьбы", - поддержала мнение вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, вице-премьер рассказала о плане действий по евроинтеграции на 2018 год. Главными приоритетом было названо эффективное сотрудничество между парламентом и правительством в выполнении Дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации.

Вице-премьер также рассказала евродепутатам о планах по евроинтеграции на этот год. Сейчас приоритетом является эффективное сотрудничество между парламентом и правительством в выполнении Дорожной карты законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации. Которая имеет 57 приоритетных законопроектов, из них 4 уже приняты полностью, а 7 остаются в первом чтении.

Назвали процент выполнения Украиной обязательств, необходимых для вступления в . Цифру озвучила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации".

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