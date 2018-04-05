На все есть причина.

Прочитал небольшую заметку в Интернете. 6 россиян, между которых были женщины, избили в отеле в Анталии. Никогда не был сторонником применения силы, особенно к отдыхающим, а тем более к женщинам. Конечно, каждая сторона будет отрицать свою вину и обвинять другую сторону.

Но россиянам надо сделать вывод. Теперь им многое прощаться не будет.

Ну как же. Они встали с колен!

Раньше, до захвата Крыма и войны на Донбассе россияне стояли на коленях и мир жалел их как несмышлёнышей. Все их пьянки, драки, хамство относили за счёт неполноценности людей, не умевших нормально ходить и видевших мир только на четвереньках. А теперь они встали в полный рост!

И мир никак не может понять — зачем материться без причины, хамить, напиваться каждый день. Зачем ходить голыми по пляжу, прикрываясь только флагом, а потом и его сбрасывать? Нет, я не говорю о всех россиянах, но отдельных представителей довольно.

Но если вы все уж встали с колен, то ведите себя не как четвероногие.

Да и с каждым днём мир никак не может понять, может вы вообще-то и не встали, а все еще ползаете на четвереньках? Ну признавайтесь!

Заставьте вашего 86%-го уйти с оккупированных территорий, выберите удобную позу на четвереньках, и мир снова будет вам многое прощать и жалеть как несмышлёнышей. Вот тогда можно будет и разгуляться!

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