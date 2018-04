прежний менеджер президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт санкционировал секретную медиа-операцию в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковичва. Проект был разработан, чтобы повысить репутацию Януковича, передает со ссылкой на эксклюзивные материалы The Guardian. Стратегия Манафорта в Украине предусматривала дальнейшие усилия Кремля и его “фабрики троллей” использовать Twitter и Facebook. Материал издание рассматривает период с 2011 по 2013 год. Спецпрокурор Роберт Мюллер, специальный защитник, который расследует возможный заговор между кампанией Трампа и Россией на фоне выборов в Белый дом в 2016 году, обвиняет Манафорта, в частности, в “отмывании прибыли” от его лоббистской работы в Украине для Януковича и его политической партии. Мюллер также обвиняет Манафорт в том, что он нанимал европейских политиков лоббировать в пользу Януковича и выплатил им более 2 млн. Евро (2,45 млн. долларов) через оффшорные счета. Документы, как должно The Guardian, показывают другую тайную операцию влияния на международное мнение. В 2010 году Янукович победил своего соперника Юлию Тимошенко на президентских выборах. Следующим летом украинские прокуроры арестовали Тимошенко и привели его в суд. Это спровоцировало серьезную критику со стороны администрации Обамы и ЕС, которая обвинила Януковича в задержке Тимошенко по политическим соображениям. По информации издания, в 2011 году Манафорт одобрил тайную стратегию дискредитации Тимошенко за рубежом. Алан Фридман, прежний корреспондент Wall Street Journal и репортер Financial Times, руководил этим проектом. В проекте также участвовали Год Гейтс и Константин Кильминник, еще один помощник Манафорта, который, как считает ФБР, имеет связи с российской разведкой. В июле 2011 года Фридман направил Манафорту конфиденциальный документ под названием Украина — цифровая дорожная карта. Он изложил в нем план по “деконструированию” Тимошенко в Интернете и через видеоролики, статьи и социальные медиа. Янукович поручил это Манафорту, который дал добро проекту, говорят источники в прежнем правительстве Украины. “Дорожная карта” проекта включала сайт, блог-посты и “вредные электронные письма”, отправлены “целевой аудитории в Европе и США”. Один раздел назывался “Black Ops”. В нем говорилось: “Это может включать модификацию страницы Википедии, чтобы выделить коррупцию и судебную практику [Тимошенко] и изменить тон используемого языка”. Документы показывают, что Фридман отчитывался напрямую в Киев. Весной 2012 года он сообщил министру иностранных дел Константину Грищенко, что он “создал десятки положительных обзорных статей/интервью/статей для печати и телевидения” и “распространял положительные новости” почти в 2000 публикациях. Ключевой в этой стратегии была подделана Лаборатория идей — “Центр изучения бывших советских социалистических республик (СССР)”, созданная при поддержке Манафорта. Фридман использовал ее для публикации десятков положительных историй о Януковиче, автором многих из которых был “Мэтью Лина”. В апреле 2012 года Фридман отправил еще один “конфиденциальный” документ Манафорту. В нем изложены планы по запуску “специального веб-сайта” под названием “Файлы Тимошенко”. Сайт должен принадлежать Инне Богословской, депутату Украины и критикантци Тимошенко. Фактически, Фридман “незаметно подготовил, внедрил и пидтримуваы” сайт, говорится в документе. Электронные письма, увидел The Guardian, демонстрируют регулярный характер взаимодействия между Манафортом, Фридманом, Гейтсом, Килимником и украинскими чиновниками. Гейтс, который продолжал работать с Манафортом на кампанию Трампа 2016 года, написал несколько сообщений. В феврале Гейтс признал заговор и лжесвидетельство в ФБР, и согласился сотрудничать с Мюллером. В то время Килимник был российским менеджером киевского офиса Манафорта. Кильминик указан как “лицо А” в последнем обвинительном акте Мюллера, поданном на прошлой неделе. По его словам, ФБР считает, что Килимник имеет связи с московским ГРУ. Медиа-операция Манафорта включала в себя также и “нападения” на Клинтон. В октябре 2012 года Гейтс направил письма Манафорту и Фридману, заметив часть статьи, написанную журналистом Беном Шапиро. Статья критиковала Клинтон за ее общественную поддержку Тимошенко. В статье цитируется еврейский “лидер”, который анонимно обвинил Клинтон в создании “неонацистского Франкенштейна”. Гейтс писал: “Господа — вот первая часть серии статей, которые будут поступать, когда мы будем продолжать строить эти усилия. Алан, вы получаете полный кредит на комментарии по Франкенштейна ”. Вероятное использование оффшорных счетов может заинтересовать ФБР. Манафорта обвиняют в сокрытии более 75 млн. долларов, заработанных на его работе в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки тимошенко манафорта фридман который гейтс Теги: политика