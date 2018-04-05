Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко появилась в четверг, 5 апреля, на заседание Верховной Рады в пиджаке в стиле милитари. В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности.

При этом традиционная коса вокруг головы Тимошенко не изменилась.

Новый образ политика уже активно обсуждают в Сети.

«Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы (советского диктатора Иосифа Сталина) с Кимом (лидером КНДР Ким Чен Ыном) не было с лампасами на рукавах», — написал Дмитрий Гейко на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи пишут: «Ну, как фюрер», «Готовится воевать за президентское кресло, униформу подготовила», «Боевая баба», «Плавно переходит на «адидасы», там тоже лампасы есть на штанах».

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