165-я статья УК Украины предусматривает, что лица, уклоняющиеся от заботы о родителях, несут уголовную ответственность.

Информация об обязательных выплатах алиментов на родителей является недостоверной. Об этом министр социального Украины Андрей Рева заявил журналистам в ходе расширенного правительственного совещания «Децентрализация и региональное развитие», передает пресс-служба Минсоцполитики, информирует svodka.net.

«Распространяется недостоверная информация, когда не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные. Мы заботимся о своих родителях, и вот представьте, что вам сказали «сейчас ты будешь платить деньги своим родителям». Это нужно? Я думаю, что ваши родители первыми будут против этого», — сказал Рева.

Министр отметил, что отношения не регулируются деньгами, это дело семьи. Вместе с тем он подчеркнул, что есть случаи, когда о пожилых людях с зоны проведения АТО заботятся волонтеры, хотя у них и есть родственники, которые отказываются заботиться о них.

«Я напомнил, что есть Конституция. Где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях. Должно ли государство влиять на людей? В таких случаях для этого есть вся законодательная база: 202-я и 206-я статьи. Там написано, что в подобных случаях, по решению суда, можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей», — сказал Рева.

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Министр добавил, что 165-я статья УК Украины предусматривает, что лица, уклоняющиеся от заботы о родителях, несут уголовную ответственность.

Отмечается, что согласно статье 51-й Конституции Украины, родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия, а совершеннолетние дети должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что Рева выступил за введение алиментов на содержание пожилых родителей.

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