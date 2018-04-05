Новые персональные санкции по отношению к гражданам РФ в США введут после консультаций с ЦРУ, ФБР И АНБ, предполагает российский финансист и блогер Слава Рабинович. Рабинович: Недолго осталось ждать того, что случится дальше Фото: Slava Rabinovich / Facebook Он предположил, что это связано с консультациями, которые американские чиновники, включая министерство юстиции и министерство финансов, ведут с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), Федеральным бюро расследований (ФБР) и Агентством национальной безопасности (АНБ)."То, что сейчас у многих персонажей в России под одним местом зажжена зажигалка, абсолютно понятно. Думаю, огромное количество людей сейчас, если мягко выражаться, испытывают беспокойство по этому поводу. Недолго осталось ждать того, что случится дальше. Будет интересно посмотреть, сколько из них лишатся не только виз в США, возможности осуществлять свободные поездки по всему миру и пользоваться мировой банковской системой, а также какие активы у них арестуют, если они эти активы не вывели из-под американской юрисдикции", – сказал финансист.По его словам, под санкциями США россияне "станут полными финансовыми, юридическими и любыми другими изгоями во всех других частях света"."Потому что человек, попавший в санкционный список США, не может ни счет открыть нигде, ни поехать в какие-то страны, ни получить визу, он будет как прокаженный. Так что я желаю им всяческих успехов в труде и обороне путинской ОПГ. Да воздастся им по заслугам!" – заявил Рабинович.Он выразил пожелание, чтобы под санкциями оказались "в том числе главные пропагандисты"."Думаю, что сейчас реально больно будет какому-то количеству путинских прихвостней. Скоро мы, конечно, увидим оглашенный список, кого санкционируют, и он будет далеко не последним. Это будет, так сказать, первая партия. Часть из них, вероятно, будут фронтменами Путина", – сказал Рабинович.4 апреля агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что 5 апреля США объявят о новых санкциях в отношении российских олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.Ограничения должны стать продолжением санкций от 15 марта, когда в списки казначейства США за вмешательство в американские выборы попали 19 российских граждан и пять организаций. Меры задействуют в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAASTSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.По информации The Washington Post, об их утверждении сообщат 6 апреля. Ограничительные меры якобы будут касаться не менее шести человек.Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который участвовал в работе над документами, рассказал, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала и в Конгрессе докладом недовольны.6 марта директор Национальной разведки США Дэн Коутс заверял, что о новых санкциях объявят в скором времени. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что будет рабинович новых Теги: мир