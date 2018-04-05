Это полная чушь, говорит министр

Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал журналистам, сообщает пресс-служба правительства .

"Распространяется недостоверная информация, если не принимают во внимание контекст, о чем и как говорилось, и понимайте кто как хочет. Мы свои обязанности ни на кого перекладывать не собираемся, но есть случаи, когда и люди несут ответственность. Как, например, конституционные", - сказал Рева.

Рева напомнил, что есть Конституция, где четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях (202-я и 206-я статьи). Там написано, что по решению суда можно будет присуждать алименты на содержание таких родителей. А если дети уклоняются, то 165-я статья Уголовного кодекса Украины предусматривает, что эти лица по решению суда несут уголовную ответственность.

"Бывают ситуации, о которых я говорил в эфире, о зоне АТО. Волонтеры собрали немощных, одиноких, стариков, которые там остались одни. Они выяснили, что у них есть родные. И волонтеры к ним звонят, а те дети отвечают: "Перезвоните, когда умрут". Означает ли это, что все дети в Украине должны платить алименты на родителей, нет, это полная чушь", - пояснил Рева.