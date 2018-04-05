В Херсоне группа лиц совершила попытку отбить у сотрудников СБУ депутата "Евпаторийского городского совета", задержанного на админгранице с Крымом накануне. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook, передает

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отбить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное лицо, которому избрали меру пресечения в херсонском суде", - написал Бабин.

Так, речь идет о депутате "Евпаторийского городского совета", которого накануне задержали на административной границе с аннексированным Крымом.

Также постпред президента в Крыму сообщил об "отсутствии надлежащего уровня координации правоохранительных органов".

В комментарии Бабин отметил, что суд в Херсоне выбрал "депутату" меру пресечения в виде ареста.

Напомним, сотрудники СБУ задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на админгранице с временно аннексированным Крымом депутата "Евпаторийского городского совета".

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