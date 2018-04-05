В поединке 27-го тура чемпионата Украины в Харькове на стадионе "" "" сыграет с "" (игра состоится 14 апреля).

Перед матчем донецкий клуб начал рекламную кампанию, причем сделал это в провокационной форме,передает со ссылкой на .

На улицах и в общественном транспорте Харькова появились плакаты с надписью "Харьков против ""?".

Также на плакате изображено фото Тайсона и Марлоса, которые до перехода в "" выступали в харьковском "Металлисте".

Центральный матч 27-го тура УПЛ между "Шахтером" и "" запланирован на 17:00.

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