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Порошенко анонсировал завершение АТО, Бубенчику объявили новое подозрение, Савченко не прошла полиграф. Главное за день
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05.04.2018 22:46
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"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 5 апреля.
Порошенко рассказал о новом формате операции на Донбассе Фото: EPA
Последний месяц АТОПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что
дата завершения антитеррористической операции на Донбассе
будет объявлена в мае. "Мы переходим к другому формату обороны
страны", – сказал президент.Закон о
нацбезопасностиВерховная Рада приняла за
основу законопроект №8068 "О национальной
безопасности". Среди его фундаментальных приоритетов –
обретение Украиной членства в Евросоюзе и НАТО.Савченко и
полиграфДопрос на детекторе лжи внефракционного нардепа Надежды
Савченко, которая находится под арестом, не состоялся.
Ее адвокаты заявили, что им не позволили ознакомиться с
материалами дела. Нардеп прошла проверку психологического
здоровья. В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от
экспертизы на полиграфе.Евпаторийского "депутата" арестовали в
ХерсонеСуд в Херсонской области арестовал на два
месяца "депутата" незаконно созданного Евпаторийского
горсовета Сергея Осьминина, задержанного при попытке попасть на
материковую Украину. По данным постпреда президента Украины в Крыму
Бориса Бабина, неизвестные предприняли попытку
отбить Осьминина у силовиков перед началом суда.Подозрения
БубенчикуГенпрокуратура Украины отозвала подозрение активисту
Майдана Ивану Бубенчику в умышленном убийстве двух
сотрудников правоохранительных органов и объявила новое –
в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительного
органа и незаконным обращением с оружием.Криворожский инцидентВ
результате взрыва неустановленного боеприпаса на полигоне в Кривом
Роге пострадали три бойца Национальной гвардии
Украины.Черкасский взрывНеизвестные бросили две гранаты в
производственный цех черкасского государственного предприятия "НПК
Фотоприбор", которое входит в концерн "Укроборонпром". Пострадавших
в результате взрыва нет.Кто взрывал Мосийчука?В Службе безопасности
Украины заявили, что следствие установило группу лиц,
причастных к террористическому акту возле телеканала "Еспресо", во
время которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь
Мосийчук. Организатором теракта назвали неназванного сотрудника
Генерального штаба вооруженных сил РФ. Исполнителями, по версии
правоохранителей, были двое граждан Украины: Александр Григорян и
Игорь Лысак. Оба, вероятно, скрываются в России.Рюкзаки Авакова,
расследованиеСпециализированная антикоррупционная прокуратура и
Национальное антикоррупицонное бюро объявили о завершении
досудебного расследования по уголовному производству о
растрате средств на покупку рюкзаков для Национальной гвардии
в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра
и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея
Чеботаря.Пучдемону назначили залогСуд в Германии принял
решение отпустить бывшего президента женералитата
Каталонии Карлеса Пучдемона на свободу под залог в размере €75
тыс., пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в
Испанию.Заявление Скрипаль: мнимое и настоящее?Юлия Скрипаль, дочь
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, через
интернет-ресурс Скотланд-Ярда сообщила об улучшении
самочувствия и попросила почитать ее личную жизнь. В
эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы
Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, однако
подлинность беседы телеканал подтвердить не смог.Оправдали
российского правозащитникаГородской суд Петрозаводска оправдал
главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева
по обвинению в изготовлении детской порнографии
и развратных действиях в отношении приемной дочери,
однако признал его виновным в незаконном хранении оружия. Дмитриеву
назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, настоящий
срок составляет три месяца.
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