"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 5 апреля. Порошенко рассказал о новом формате операции на Донбассе Фото: EPA Последний месяц АТОПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что дата завершения антитеррористической операции на Донбассе будет объявлена в мае. "Мы переходим к другому формату обороны страны", – сказал президент.Закон о нацбезопасностиВерховная Рада приняла за основу законопроект №8068 "О национальной безопасности". Среди его фундаментальных приоритетов – обретение Украиной членства в Евросоюзе и НАТО.Савченко и полиграфДопрос на детекторе лжи внефракционного нардепа Надежды Савченко, которая находится под арестом, не состоялся. Ее адвокаты заявили, что им не позволили ознакомиться с материалами дела. Нардеп прошла проверку психологического здоровья. В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от экспертизы на полиграфе.Евпаторийского "депутата" арестовали в ХерсонеСуд в Херсонской области арестовал на два месяца "депутата" незаконно созданного Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, задержанного при попытке попасть на материковую Украину. По данным постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина, неизвестные предприняли попытку отбить Осьминина у силовиков перед началом суда.Подозрения БубенчикуГенпрокуратура Украины отозвала подозрение активисту Майдана Ивану Бубенчику в умышленном убийстве двух сотрудников правоохранительных органов и объявила новое – в связи с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительного органа и незаконным обращением с оружием.Криворожский инцидентВ результате взрыва неустановленного боеприпаса на полигоне в Кривом Роге пострадали три бойца Национальной гвардии Украины.Черкасский взрывНеизвестные бросили две гранаты в производственный цех черкасского государственного предприятия "НПК Фотоприбор", которое входит в концерн "Укроборонпром". Пострадавших в результате взрыва нет.Кто взрывал Мосийчука?В Службе безопасности Украины заявили, что следствие установило группу лиц, причастных к террористическому акту возле телеканала "Еспресо", во время которого погибли два человека и был ранен нардеп Игорь Мосийчук. Организатором теракта назвали неназванного сотрудника Генерального штаба вооруженных сил РФ. Исполнителями, по версии правоохранителей, были двое граждан Украины: Александр Григорян и Игорь Лысак. Оба, вероятно, скрываются в России.Рюкзаки Авакова, расследованиеСпециализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро объявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству о растрате средств на покупку рюкзаков для Национальной гвардии в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.Пучдемону назначили залогСуд в Германии принял решение отпустить бывшего президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона на свободу под залог в размере €75 тыс., пока рассматривается вопрос о его экстрадиции в Испанию.Заявление Скрипаль: мнимое и настоящее?Юлия Скрипаль, дочь экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, через интернет-ресурс Скотланд-Ярда сообщила об улучшении самочувствия и попросила почитать ее личную жизнь. В эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, однако подлинность беседы телеканал подтвердить не смог.Оправдали российского правозащитникаГородской суд Петрозаводска оправдал главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери, однако признал его виновным в незаконном хранении оружия. Дмитриеву назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы, настоящий срок составляет три месяца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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