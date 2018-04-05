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"Депутата" оккупационной власти Евпатории взяли под стражу
05.04.2018 22:48
"Депутата" оккупационной власти Евпатории взяли под стражу
Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Депутату так называемого "Евпаторийского городского совета" избрали меру пресечения - содержание под стражей.
"Депутата" оккупационной власти Евпатории взяли под стражу Фото: obozrevatel.com

Об этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко в Facebook.

"Пока кто-то с целью собственного пиара и имитирования "бурной деятельности", щеголял чужими наработками, сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и ГУ СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в г. Херсон) выполняли свои профессиональные обязанности в результате чего раньше сообщений о подозрение по ч. 2 ст. 110 УК Украины депутату незаконно созданного Евпаторийского городского совета избрана мера пресечения - содержание под стражей", - написал он.

3 апреля 2018 года Служба безопасности задержала в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".

Позже прокуратура АРК сообщила, что задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сообщалось, что в Херсоне группа злоумышленников пыталась отбить у сотрудников СБУ задержанного на административной границе с аннексированным Крымом "депутата Евпаторийского горсовета".

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