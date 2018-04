Virgin Hyperloop One показал проект пассажирской капсулы (ВИДЕО) Впервые идею высокоскоростных вакуумных поездов предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что любой желающий может ей воспользоваться Компания Virgin Hyperloop One представила полноценный рабочий проект пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги. Об этом говорится на сайте Virgin Hyperloop One, информирует svodka.net. Прототип Vision 2030 Hyperloop Pod показан 5 апреля на полигоне Virgin Galactic в пустыне Мохаве в Калифорнии в рамках визита принца и министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Virgin Hyperloop One разрабатывают высокоскоростную железную дорогу для Саудовской Аравии. По мнению разработчиков, из Эр-Риярда до Джидды можно будет добраться за 76 минут вместо десяти часов, а до столицы ОАЭ Абу-Даби — за 48 минут вместо 8,5 часов. Пока капсула разгоняется только до 340 км/ч — это треть от запланированной скорости железнодорожной капсульной системы. Впервые идею высокоскоростных вакуумных поездов предложил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, заявив, что любой желающий может ей воспользоваться. На сегодняшний день над транспортным проектом работают три компании — Virgin Hyperloop One, Hyperloop Transport Technologies и Hyperloop One. Читайте: Завод «Южмаш» будет участвовать в строительстве Hyperloop в Днепре



