Осенью 2018 года в Европейском парламенте будет представлен отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Об этом сообщила вице-прем'ер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с делегацией депутатов комитета по иностранным делам Европарламента,передает со ссылкой на .

"Это не просто подборка статистической информации, а детальный анализ работы, которую за последний год проделала вся страна", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр проинформировала депутатов о том, что в феврале правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции представил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации по 2017 год.

Директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что сейчас существует три главные проблемы евроинтеграции: сопротивление старой системы, часто нереалистичные сроки, установленные Соглашением еще в 2007 году, а также задачи, внедрение которых невозможно начать без принятия парламентом законодательных рамок.

Представители Европарламента в свою очередь поинтересовались, может ли после выборов 2019 года появиться угроза евроинтеграционной политике Украины со стороны популистских сил и как процесс сближения с ЕС воспринимается в регионах.

Вице-премьер-министр согласилась, что с приближением выборов активизируются популисты, которые часто манипулируют данными и дезинформируют население, и это усиливается российской пропагандой. Поэтому Правительство начало программу информирования населения о евроинтеграции.

"Должны вынести евроинтеграцию за рамки политической борьбы", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, во время недавнего визита в Украину комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковская подчеркнула, что Украина и должны усилить сотрудничество в ряде сфер, в частности в промышленных и отраслевых вопросах.

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла ранее, что Украина не успевает выполнить в этом году все требования Соглашения об ассоциации с ЕС, которые должны были быть выполнены еще в 2016-2017 годах.

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