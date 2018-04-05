Автор детских стихов и рассказов, переводчица "Мио, мой Мио" и сказок о Мумми-троллях Ирина Токмакова умерла в возрасте 89 лет. Вчера 23.50 | комментариев: Токмакова была лауреатом Государственной премии РФ Фото: litdet.ru По ее словам, писательница умерла в четверг днем.Токмакова была лауреатом Государственной премии РФ за произведения для детей и юношества. Среди ее работ "Сказка про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу", повести и сказки "Счастливо, Ивушкин", "И настанет веселое утро".Кроме того, Токмакова занималась переводами. Она перевела на русский со шведского повесть Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио", сказку шотландца Кеннета Грэма "Ветер в ивах", несколько сказок про Мумми-троллей финской писательницы Туве Янссон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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