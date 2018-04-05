В продолжении темы о подготовке к разминированию территорий. Вспомним весну-лето прошедшего 2017 года и те страсти, с которыми в РФ обсуждались обстоятельства и даже хронометраж беседы Путина с Трампом. Более того, следует вспомнить и то, как болезненно реагировали там на неожиданную и молниеносную встречу президента Украины Порошенко с президентом США, вице-президентом, министром обороны и главой Госдепартамента.

Только из этого формата уже становилось понятно, что украинская делегация в Штатах двигалась в режиме «зеленой волны», что потом затерлось и забылось.

Но тем не менее, в Москве с подвыванием ждали поздравлений Путина с его «избранием» на должность Путина. Трамп тянул, позвонил президент Франции Макрон. Российская пресса назвала этот звонок «поздравлениями», а вот во Франции писали о том, что в ходе телефонного разговора был затронут ряд проблем. Похоже на то, что Макрон доносил до Путина какую-то консолидированную позицию по тем проблемам, которые создала миру РФ. Но самое интересное в этом сюжете было то, что российская пресса не стала расписывать сути затронутых проблем, ограничившись тем, что Макрон «поздравил» и все тут.

И вот, наконец, прошел звонок и самого Трампа. Как и следовало ожидать, российская пресса выдохнула и раструбила сам факт звонка, в том же самом ключе – «поздравил». У кого-то в Московии явно свалилась гора с плеч. Публике уже не стыдно было рассказать о том, что Путина прямо «запоздравляли» лидеры всех крупных стран. В общем, сложилось чувство о том, что важен был сам факт звонка, а содержание уже никому не было интересно. Получается как в старой репризе Аркадия Райкина: «Послал бы он меня, я его – какая-то беседа завязалась». А ведь на самом деле, все эти визиты с хронометражем или телефонные звонки – часть имитации легитимности Путина. Мол, ну вот же – общаются с ним, хотя он всем и противостоит. А тут еще выясняется, что во время последнего телефонного разговора Трамп настоятельно предложил Путину встретиться и покалякать «за жысть».

Если бы такое произошло лет 15 назад, то от этой встречи можно было бы ожидать каких-то подвижек двусторонних отношений, совместных проектов или еще чего-то подобного, но не сейчас. Особенно – после уже подтвержденного вмешательства спецслужб РФ в предвыборную кампанию США. Этот факт уже не просто подтвержден, но на него уже и реакция пошла, не дожидаясь конца расследования. Лица из близкого окружения Путина и даже специальные государственные структуры сформировали отдельный параграф санкционного списка, доступного к публичному обозрению, а кроме того, все это происходит на фоне фактического нападения спецлужб РФ на Великобританию, с применением боевого отравляющего вещества.

Ситуация кардинально осложнилась еще и тем, что где-то на выходе в суд находится расследования акта международного терроризма в отношение малазийского авиалайнера МН-17. Об этом говорит как позиция Голландии, которая законодательно формирует возможность рассмотрение этого дела в собственных судах, и заявления официальных лиц Госдепартамента, где они уже возлагают вину за теракт на РФ. Уже известно, что Штаты передали следствию данные объективного контроля, которые могут быть использованы как надлежащее доказательство. Еще толком не известно, о чем идет речь, но, вероятно, это будут данные космического наблюдения, которые фиксировали все передвижения техники в операционном районе до, во время и после совершения теракта.

Кроме того, из Польши поступают сведения о том, что специалисты из США провели исследования, заказанные правительством Польши по оценке данных, полученных с места гибели правительственного авиалайнера Ту-154 под Смоленском, в результате чего погибло высшее руководство Польши. Сообщается о том, что эти данные кардинально меняют версию, представленную российскими следственными органами, работавшими на месте катастрофы.

В общем, пока еще нет судебных решений по всем этим подвигам, за которыми, непременно, стоит высшее руководство РФ, но руководство ведущих стран уже ознакомилось с ними и формирует свою политику в отношении РФ уже с учетом этих данных. Какие-то шаги, в этом направлении, даже не скрываются. Известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ознакомила своих коллег с тем данными, которые уже удалось собрать по делу отравления семьи Скрипаль и они оказались абсолютно достаточными, чтобы к высылке российских «дипломатов» присоединились и эти страны.

Именно на этом фоне и предложено Путину поговорить «по душам». Учитывая опыт «беседы» с хомяком-переростком из Северной Кореи, когда тому культурно поведали о двух путях – самостоятельно выдать ядерное оружие и,наверное, пояснить, откуда оно взялось, или подвергнуться планомерному уничтожению. На самом деле, пока шла горячая фаза конфликта, в Южную Корею прибыло много интересных образцов военной техники и главное – подразделения Корпуса Морской Пехоты США. Поскольку территория Республики Корея совсем не большая, то где размещаются американские военные – не очень важно, а важно то, как американцы реагируют на обстрел своих военных. Для тех, кто имел какие-то иллюзии на этот счет был дан мастер-класс под сирийским Хишамом.

Причем, там имело место совершенно не сопоставимое с ядерной угрозой КНДР событие. Просто обоз лапотников, с пушками и танками решил пугнуть американцев, а те это восприняли серьезно, и вот лапти уже лежат отдельно, а лапотники – отдельно, при условии совершенно поломанных пушек и танков.

По этой причине, ствольная и реактивная артиллерия, направленная вглубь территории Южной Кореи, после первого же залпа будет уничтожена, как и все остальное. Благо дело, только необходимого туда навезли больше, чем нужно. В общем, хомяку пояснили, что угрожать обстрелом территории США еще можно, а вот стрелять туда, где находятся американские военные – смертельно опасно. Скорее только, пряником для хомяка стали гарантии невмешательства в его лепрозорий. Хоть сейчас принято пенять на пример Каддафи, мол – Запад не держит слово, но этот пример не вполне корректный. Там Каддафи сам нарвался на неприятности, когда стал шантажировать Саркози. Николя – тот еще паскудник, но сам факт того, что главу страны – члена НАТО можно шантажировать, не мог пройти бесследно. Люди Саркози выловили и уничтожили Каддафи, но союзники помогли французам не ради Саркози, а ради сохранения статус-кво.

Когда обыгрывают эту тему, как-то забывают о другом примере. Осенью 1962 года разразился «Карибский кризис», который впервые и отчетливо поставил мир на грань крупномасштабной ядерной войны. Как известно, товарищ Фидель Кастро в ответ на неудачную операцию вторжения, организованную кубинскими контрреволюционерами под покровительством спецслужб США, затребовал у Москвы поставку ракет с ядерными боеголовками, чтобы гарантировать себя от подобных вещей впредь. Товарищ Хрущев дал «добро» и транспорты с ракетами, на подходе к Кубе, были перехвачены американским флотом, которому была поставлена задача не допустить разгрузки ракет на Кубе. Итогом этого противостояния стал отзыв кораблей с ракетами в совок, а Штаты, в свою очередь, дали обещание никак не вмешиваться во внутренние дела Кубы. Они – сдержали свое слово, хотя от Флориды там пару часов ходу.

Видимо, что-то подобное было озвучено и хомяку. Мол – сдаешь железки, и хотя жрите там друг дружку – ваше дело. Причем, гарантом такого положения вещей, скорее только, выступил Китай, который в случае хорошего поведения пообещал прислать что-то поесть. В принципе, бряцать оружием против Сеула еще можно пробовать, с Японией уже такой номер не проходит. Там ребята могут упереться и разнести лепрозорий по камушкам, что они уже и демонстрировали, а со Штатами – верный и быстрый вариант суицида. Похоже на то, что Си Цзиньпин потрепал пухляка за щеки и все ему культурно пояснил.

В общем, Трамп оказался куда напористее Обамы, но тенденции ломаются трудно и не так быстро, как хотелось бы. За долгое время сложилось чувство, что Штаты не способны к резким и быстрым действиям, но 59 Томагавков, прилетевших в Сирию, начали менять это представление, а потом и утилизация «бесхозных» военных под Хишамом показала, что все уже изменилось. Относительно Кореи тоже все понятно. Министр обороны Мэттис – морпех до мозга костей и если морпехи подвергнутся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР, то наверняка в Пхеньяне потухнет свет. Навсегда. Вот это Хомяку и пояснили.

Все это к тому, что предстоящий личный разговор Трампа с Путиным, скорее только, будет примерно в той же самой плоскости. Трамп лично заявил о том, что такой жесткой позиции, которую сейчас имеют США относительно РФ, не было ни при одном его предшественнике и тут он отнюдь не передергивает. Насколько это вынужденная жесткость – вопрос второй, процесс уже стал необратимым.

О том, что Путин сам вывалился из системы правил, которая действует над системой международного права и вывалил оттуда РФ, ему уже говорили самым решительным образом. Он прекрасно видел, как работает механизм защиты этих неписанных правил на примере впавшего в деменцию Каддафи, который решил, что можно шантажировать пусть и грязного, запачканного в махинациях, но занимающего пост президента Франции Колю Саркози. Путина об этом предупреждали, и не раз, а потому – повторять одно и тоже вряд ли имеет хотя какой-то смысл. Пришло время ставить его перед выбором и это не совсем ультиматум. Просто до него доводят ситуацию, которая развивается без его желания или влияния, но ему предлагают на выбор пару вариантов поведения. Почему пару? Потому что больше вариантов ему уже просто не дадут. Он проехал ту остановку, где выбор был довольно широкий. Теперь – то, что есть.

Просто напомним, как сужался выбор Путина, а вместе с ним и Москвы, поскольку РФ не смогла или не захотела, сбросить со своей шеи гирю, которая неуклонно тянет ее на дно. Сначала Путину хотелось войти в высший дивизион мощнейших стран мира. Но путь туда ему закрыли Штаты и косвенно – Великобритания. Расширение «Большой семерки» до формата Ж-8 было чисто условным. Путин присутствовал на саммитах, трусил бородой и даже пару раз сыграл на фортепиано «Мурку», но глобальные решения как принимали представители нескольких стран, так и продолжали это делать, вне зависимости от тех экзерсисов, которые демонстрировал старик Кабаев. Понимание того, что по плечу его хлопают не за ум и даже не за гладко блестящую лысину, а за наличие в РФ дорогой нефти и не менее дорогого газа, сыграло с Путиным злую шутку. Он только стал примеривать на себя корону всемироного газового императора, как выяснилось, что энергетика, в том числе и нефтегазовая, закладывает крутой вираж и в ближайшее время, рынок изменится до неузнаваемости и велика вероятность того, что РФ просто не впишется в этот рынок.

Тогда пришла идея придать себе веса бряцанием железом. Но в этот момент случилась неприятность, которой Путин от Запада никак не ожидал: под арест попали полторы сотни миллиардов долларов, принадлежащие лично ему, но размещенные на Западе через доверенных лиц. С этого момента Путин уже перестал фантазировать о высшей лиге и включился в борьбу за свои денежки, но этот номер не прошел – «бабло зависло», а он уже встрял аж в две войны, за которые стал вырисовываться довольно внушительный прайс военных преступлений и ситуация резко отдала духом уже покойных Слободана Милошевича или Радована Караджича, последним пристанищем которых стал голландский городок Гаага.

Круг возможностей сузился, и Путин решил, что можно оставить ситуацию в подвешенном виде. В конце концов, арестованы не все его деньги, а газ еще продается и нефть – тоже, так что пока еще можно косить миллиарды, надо решать другой вопрос – гарантии безопасности. Их он пытался ввернуть в любых переговорах, но нашел понимание только у большого восточного друга Си Цзиньпина. И тогда потоки «левых денег» изменили русло с Италии, Швейцарии, Австрии и Великобритании, на Гонконг. Правда, друг Си запросил за эту услугу мелочи, в виде уступки территорий на Дальнем востоке и в Сибири, но это – не проблема. Проблема оказалась в том, что экономика Китая плотно завязана на самых емких рынках сбыта в США и Европе. Если Запад упрется и заставит Китай выдать Путина, к тому времени сбежавшего из РФ к теплому китайскому морю, то есть вероятность, что китайцы таки могут уступить и выдать дедушку в Гаагу, при этом – оприходовав его спрятанные миллиарды. То есть, до последнего времени Путин решал задачу личных гарантий, но после газовых атак в Сирии, а особенно – дела Скрипаля, которое уже не удастся потушить, поле возможностей Путина сократилось еще сильнее.

Насколько можно понять, кто-то из западных лидеров, а скорее только – Дональд Трамп, объявит Путину формулу, очень смахивающую на то, что предложено КНДР. Звучит это примерно так: «собираете свои манатки и закрываетесь в лепрозории», внутри его – творите все, что хотите, но наружу — не вылазите, ибо будете пойманы и посажены за военные преступления.

В этот пакет, кстати, входит и отжим европейского рынка углеводородов, который намерены освоить США уже своими продуктами. В этом случае, у Москвы остается один выход – полностью лечь под Китай.

Но при этом РФ должна будет уйти с Донбасса и из Крыма, самостоятельно или с выносом тела, но без активности Москвы. Это значит, что тот же Донбасс преспокойно вычистит ВСУ, но Москва должна стоят на месте и не дышать, ибо поле для маневров – сузится еще сильнее. Например, Путину пояснят, что в районе Авдеевки и в других местах работают американские военные специалисты по разминированию и если начнутся боевые действия с участием российских войск, это будет расценено как набег на США со всеми вытекающими последствиями.

Похоже на то, что все к этому идет. По косвенным данным, Украина или уже вышла на полную готовность к такому развитию событий, или выйдет на нее в ближайшее время. Тем более, что внутренняя ситуация в Украине крайне благоприятна именно к такому решению вопроса оккупированной территории Донбасса. На эту мысль наталкивает недавнее пространное интервью министра внутренних дел Авкова. То, что он рассказал, указывает практически на неизбежный военный вариант освобождения нашей территории от оккупанта. А уж за войсками как раз и пойдут те самые саперы, с которых мы и начали наше повествование. Похоже на то, что репетиция заканчивается.

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