После автокатастрофы малайзийского Boeing на Донбассе в России точно так же, как и в случае с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля, обвиняли всех во ложь и "придумывали одну версию круче другой", отметил политический обозреватель Виталий Портников. Вчера 23.45 | комментариев: Портников: Они не думают, как за эти преступления ответить Фото: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku / Facebook Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников в колонке для "Грани.Ру"."Неповторимая Маша Захарова (спикер министерства иностранных дел РФ. – ) называет британских дипломатов "наперсточниками", лгущими о возможности доказать происхождение отравляющего газа. Представитель России в Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин утверждает, что большинство в исполнительном совете организации отказалось "ассоциировать себя с британской точкой зрения", хотя на самом деле произошло нечто ровно противоположное – большинство отказалось голосовать за российско-китайско-иранский проект резолюции, то есть не поддержало Москву, а не Лондон", – написал он.Портников также упомянул в этом контексте статью российского "либерала" Георгия Бовта о том, что "провокация" могла быть задумана не только извне России, но и некими "темными силами" внутри страны."Словом, подгорает. Примерно так же российская государственная машина и ее обслуга вели себя после уничтожения малайзийского Boeing над Донбассом. Тоже обвиняли всех во ложь, тоже глумились над чужим горем, тоже зачисляли воздержавшихся в сторонники, тоже пытались понять, где же спрятались провокаторы, тоже придумывали одну версию круче другой", – подчеркнул обозреватель.По его словам, "все эти люди точно понимают, когда и как они совершают преступления"."Но они не думают, как за эти преступления ответить. Они даже не думают, как в будущем избежать новых ошибок, возможности быть изобличенными и обвиненными. Они думают исключительно о том, как эти преступления использовать. Именно следовательно они сегодня нагнетают истерию вокруг дела об отравлении Скрипалей – обвиняют, ерничают, истерят, лгут, изгаляются. Это отличная возможность замаскировать своим праведным гневом и защитой оскорбленной России вонь Волоколамска и смрад Кемерово", – заявил Портников.Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Согласно выводам комиссии, которая расследует катастрофу, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия заявила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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