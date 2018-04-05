Дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Указывается, что Юлии Скрипаль была предложена консульская помощь России, но она отказалась ею воспользоваться.

«Мы передали Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала», – сказали в министерстве иностранных дел Британии.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что очнулась более недели назад, отметив, что с каждым днем ей становится все лучше.

Ранее СМИ России сообщили, что Юлия Скрипаль позвонила своей двоюродной сестре в Россию и сказала, что они с отцом поправляются и что она надеется вскоре выписаться из больницы.

В свою очередь издание The Sun сообщило, что спецслужбы Великобритании с большой долей вероятности нашли «секретную русскую лабораторию», в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок».

По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств.

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