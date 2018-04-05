Срок задержания капитана арестованного керченского судна "Норд"
Владимира Горбенко истек вечером 5 апреля, а очередное заседание
Херсонского городского суда по избранию новой меры пресечения
назначили на 6 апреля. Вчера 23.58 | комментариев: Капитан из зала
суда отправился в больницу Фото: krymr.com Срок задержания моряка
истек в четверг вечером, а очередное заседание по избранию новой
меры пресечения назначили на 13.30 6 апреля, уточнило "РИА
Новости".Из здания суда Горбенко вместе с адвокатами отправился в
одну из херсонских больниц. Капитан заявил, что за последние
несколько дней перенес два гипертонических криза.Горбенко вменяют
нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию
Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса
Украины). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Других членов экипажа
арестованного судна могут привлечь к административной
ответственности.Украинские пограничники задержали российское
рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной
косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск
Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.Спикер
Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что
судно нарушило порядок въезда и выезда на временно
оккупированную территорию. 28 марта управление Федеральной
службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило
уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины,
который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости"
сообщило, что командование Черноморского флота
РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих
сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3
апреля вручили ноту протеста временному поверенному в
делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".
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