Срок задержания капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко истек вечером 5 апреля, а очередное заседание Херсонского городского суда по избранию новой меры пресечения назначили на 6 апреля. Вчера 23.58 | комментариев: Капитан из зала суда отправился в больницу Фото: krymr.com Срок задержания моряка истек в четверг вечером, а очередное заседание по избранию новой меры пресечения назначили на 13.30 6 апреля, уточнило "РИА Новости".Из здания суда Горбенко вместе с адвокатами отправился в одну из херсонских больниц. Капитан заявил, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.Горбенко вменяют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Других членов экипажа арестованного судна могут привлечь к административной ответственности.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. 28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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