Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Израиле, проведут не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве, сообщает Корреспондент.

В министерстве финансов Израиля отметили, что единственная соответствующая стандартам Евровидения площадка находится в Тель-Авиве. И это один из павильонов городского Центра ярмарок.

По данным источника, на песенный конкурс Израиль потратит от $16,6 млн до $22,1 млн.

Кроме этого, до окончательного решения по поводу места проведения Евровидения должен пройти конкурс городов-претендентов внутри страны. И в этом конкурсе может принять участие и Иерусалим, который уже принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999-х годах.

Как сообщал svodka.net ранее, известную американскую актрису, исполнительницу главной роли в фильме "Чудо-женщина" Галь Гадот официально предложили стать ведущей международного песенного конкурса "Евровидение-2019" , которое должно состоятбся в Израиле.

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