Министерство внутренних дел Украины готовит к запуску новую службу экстренной помощи 112 Ведомство будет консолидировать в себе сразу несколько служб – от коммунальных до правоохранительных. Об этом 5 апреля сообщила заместитель министра МВД Татьяна Ковальчук. — Нужна консолидация всех служб. Это и коммунальные службы, и Министерство здравоохранения Украины, и Национальная полиция Украина и ДСНС Украины. Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему принятия экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы, — отметила Ковальчук. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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