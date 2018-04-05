В Киеве начали обновление остановок наземного общественного транспорта. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Для повышения комфорта и удобства ожидания общественного транспорта проводится демонтаж старых и установка новых остановок из закаленного стекла; осовременивается навигация и схемы маршрутов”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что новый павильон защищает пассажиров от неблагоприятных погодных условий, а обновленная и удобная навигация помогает ориентироваться на той или иной локации: в частности, размещена информация о транспорте, который останавливается на той или иной остановке, его расписание движения и остановки, которые находятся рядом.

В 2017 году павильонами ожидания современного типа обустроены 60 остановок. По состоянию на 2018 год завершен монтаж 46 остановок, только в столице таких переоборудовано 145. В этом году запланировано замену существующих устаревших конструкций также на ул. Павла Тычины и ул. Елены Телиги.

Напомним, городские власти инициирует изменения в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно урегулирования вопросов участия в создании и развитии социальной инфраструктуры населенного пункта.

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