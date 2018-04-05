Директор Национальной разведки США Дэн Коутс выразил надежду, что американские спецслужбы узнают, о чем будут говорить в России во время возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ким Чен Ын практически не покидает пределы КНДР Фото: ЕРА По его словам, Ким Чен Ына пригласили в РФ на переговоры.Коутс выразил надежду, что американские спецслужбы узнают, о чем будут говорить на встрече с Ким Чен Ыном в России."Интерфакс" сообщает, что посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Олег Бурмистров не подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что "впервые слышит" о ней.Лидер Северной Кореи с 25-го по 28 марта находился с неофициальным визитом в Пекине. Это первый выезд Ким Чен Ына за границу с 2011 года.9 марта о подготовке встречи с главой КНДР сообщил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров. По информации СМИ, на встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических отношений между странами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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