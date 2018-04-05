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Глава разведки США сообщил о приглашении Ким Чен Ына на переговоры в Россию. МИД РФ не подтверждает
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05.04.2018 23:34
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Директор Национальной разведки США Дэн Коутс выразил надежду, что
американские спецслужбы узнают, о чем будут говорить в России во
время возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Ким Чен Ын практически не
покидает пределы КНДР Фото: ЕРА По его словам, Ким Чен Ына
пригласили в РФ на переговоры.Коутс выразил надежду, что
американские спецслужбы узнают, о чем будут говорить на встрече с
Ким Чен Ыном в России."Интерфакс" сообщает, что посол по
особым поручениям министерства иностранных дел РФ Олег Бурмистров
не подтвердил журналистам эту информацию, заявив, что "впервые
слышит" о ней.Лидер Северной Кореи с 25-го по 28
марта находился с неофициальным визитом в Пекине. Это
первый выезд Ким Чен Ына за границу с 2011 года.9 марта
о подготовке встречи с главой КНДР сообщил президент США
Дональд Трамп. По словам главы Белого дома,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров. По информации СМИ, на встрече с Трампом Ким
Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических
отношений между странами.
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