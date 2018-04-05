Даже если вопрос об отставке учредителя Facebook будет вынесен на собрание акционеров, шансов на это мало.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг не собирается уходить в отставку или увольнять сотрудников за утечку данных пользователей. Его заявление 5 апреля цитирует The Guardian.

Цукерберг заявил, что берет на себя полную ответственность за случившееся.

«Возникла масса вопросов об увольнении персонала. Я начал этот бизнес, и только я отвечаю за все, что здесь происходит», – сказал Цукерберг.

Его отставки требовал один из акционеров Facebook Скотт Стрингер. Как отмечает издание, даже если вопрос об отставке учредителя Facebook будет вынесен на собрание акционеров, шансов на это мало. Цукерберг владеет пакетом, который обеспечивает ему 60% голосов собрания.

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