Пресненский суд Москвы оштрафовал дирекцию фестиваля "Артдокфест" на 100 тыс. руб. за показ фильма об украинском добровольческом батальоне "Айдар" якобы за отсутствие прокатного удостоверения. Однако, по закону РФ, зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля, проводимом на территории РФ, прокатное удостоверение не требуется, отметили в дирекции. "Полет пули" снимался в 2014 году Скриншот: currenttime.tv Суд состоялся без представителей дирекции фестиваля. Организаторы не получили повестки, поскольку она была отправлена в "Дом кино" и вручена третьим лицам.Суд пришел к выводу, что организаторы нарушили статью Административно-процессуального кодекса, которая запрещает показ фильма без прокатного удостоверения. Дирекция была оштрафована на 100 тыс. руб. – по 50 тыс. руб. за каждый показ."В своем решении мировой судья не учел принципиально важную вещь – по российскому законодательству, зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля, проводимом на территории РФ, прокатное удостоверение государственного образца не требуется", – отметили в дирекции "Артдокфест".Руководство фестиваля назвало штраф "катастрофически большим" и заявило, что решение наносит "удар по самому факту существования фестиваля в России".В пресс-службе подчеркнули, что "Полет пули" был признан лучшим авторским документальным фильмом 2017 года и получил Национальную премию Лавр."Артдокфест" имеет честь объявить о приеме работ на фестиваль 2018 года, который обязательно состоится. Другой вопрос: будет ли это территория Российской Федерации? Вопрос остается открытым", – добавили в пресс-службе фестиваля.Режиссер Беата Бубенец снимала свой фильм в 2014 году в городе Счастье Луганской области.9 декабря 2017 года двое мужчин, которые пришли на фестиваль документального кино "Артдокфест", заявили президенту фестиваля Виталию Манскому, что не позволят показывать фильм о бойцах украинского добровольческого батальона "Айдар" в центре Москвы.10 декабря активисты прокремлевского движения SERB во время второго показа фильма разлили на сцене жидкость с запахом, из-за чего показ пришлось отменить. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фестиваля показ фильма суд артдокфест Теги: культура