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Саудовский принц со свитой приехал посмотреть на знаменитый Hyperloop в действии (фото, видео)
05.04.2018 23:46
Саудовский принц со свитой приехал посмотреть на знаменитый Hyperloop в действии (фото, видео) Саудовский принц и высшие чиновники государства умышленно прибыли в Калифорнийскую пустыню Мохаве, чтобы посмотреть на новую пассажирскую капсулу от Virgin Hyperloop One.

В пустыне Мохаве высоким гостям из саудовской Аравии показали пассажирскую капсулу от Virgin Hyperloop One.

По словам разработчиков, капсула сможет перевозить на значительные расстояния как грузы так и пассажиров. При этом поезд, который будет передвигаться в вакууме, способен развить скорость в несколько раз превышающую современные скоростные поезда.

Совсем недавно, в компании Маска анонсировали старт строительства системы вакуумных туннелей для нового транспортного средства. Пионерами в этом направлении станут страны Персидского залива. Туннели соединят Кувейт, Джедда в Саудовской Аравии и Маскат в Омане.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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