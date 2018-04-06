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Ума Турман у купальнику показала целюліт і обвислий животик (ФОТО)
06.04.2018 00:00
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Відома голлівудська актриса Ума Турман, яка нещодавно опинилась у центрі скандалу навколо зйомок "Вбити Білла", насолоджується відпочинком у Сент-Барці.

Папарацці підловили актрису під час її прогулянки пляжем та купання у океані, втім, шанувальники розкритикували фігуру улюблениці: зірка на світлинах позує у закритому купальнику, який не зміг приховати целюліт та обвислий животик.

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