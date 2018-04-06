В этом году турецкие курорты планирует посетить 5 млн россиян. Кроме того, весной для граждан должны восстановить ранее запрещены полеты в Египет. Это негативно скажется на стоимости отдыха для украинцев. Тарифы вырастут на 10-20%,передает со ссылкой на .

"Пока цены на отдых в Египте не выросли. В то же время Турция несколько подорожала. Это связано с тем, что многие отели этого года прошли реновацию. Спрос на турецкое направление растет. Уже сейчас на этапе раннего бронирования отели Турции заполнены более чем наполовину. Поэтому в сезон цены могут вырасти еще", - говорит PR-менеджер JoinUp! Екатерина Резниченко.

По словам экспертов, ранее приличный отель в Египте для двоих обходился $500. Известны случаи, когда за $300-400 можно было отдохнуть неделю. Сейчас турпоток россиян в Турцию и Египет растет. Поэтому курорты уже не предлагают больших скидок, чтобы привлечь туристов.

"Играет фактор открытия для россиян рынков Турции и Египта. Пока они были закрыты, турки и египтяне вынуждены были стимулировать спрос разного рода субсидиями и скидками на сопутствующие услуги. В зависимости от авиакомпании, маршрута и других факторов за одного пассажира доплачивали 30-40 евро. Сейчас цены становятся менее привлекательными", - говорит знаток по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

Директор Adria Hit Group Владимир отмечает, что средний чек по Турции в этом году уже увеличился на 20%. То же самое вскоре произойдет с Египтом.

Правда отельеры обещают подтянуть уровень сервиса. В последнее время он заметно ухудшился, особенно в Египте.

Некоторые украинские туристы рассматривают вариант отдыха в Турции в домах близко от моря. В то же время эксперты в целях безопасности советуют жить в гостиницах, особенно в Египте.

По статистике ГПСУ, за время действия "безвиза" украинцы больше только посещали Польшу и страны ближнего зарубежья. Так, в Польшу съездили чуть более 94 тыс. человек, в Румынию - 79 тыс. Венгрию посетило 55 тыс. наших соотечественников, а Словакию почти 27 тыс.

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