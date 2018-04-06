В Москве умерла 28-летняя женщина, которая стала жертвой врачебной халатности.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Ульяновской области .

Женщина умерла по вине врачей, которые 15 марта после проведения плановой операции ошибочно ввели в организм пациентки токсичное вещество формалин, перепутав его с физраствором. Препарат дал роковое влияние, женщину сразу доставили в реанимацию местной больницы, затем ее перевезли в медицинский биофизический центр имени Бурназяна в Москве,передает со ссылкой на .

Врачи делали все возможное, потерпевшая даже на некоторое время пришла в себя. Однако ее состояние оставалось тяжелым и спасти ее не удалось.

Глава ульяновского МЗХ Рашид Абдуллой сообщил, что работников из-за которых погибла женщина уже уволили по статье, а руководству больницы выписали выговоры, их ждет дисциплинарная ответственность.

В свою очередь полиция возбудила уголовное производство по факту причинения вреда здоровью человека по неосторожности. Если вину врачей докажут, они могут сесть за решетку на срок до 1 года.

В Одессе больница сутки работала в аварийном режиме из-за вора. Медики подключали электричество с помощью удлинителей из корпуса, где свет был, в воскресенье его и там выключили.

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