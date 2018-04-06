Трещина в Кении, которая быстро разрастается, по мнению ученых, может стать причиной раскола материка и образования нового океана. Служители науки пришли к полному единству на счет теории самоорганизации планеты. Тектонические плиты земли находятся в постоянном движении, в результате чего единый материк Гондвана разорвался на шесть частей.

Ученые утверждают, что такая тенденция есть и сейчас.

Трещина в южной части Африки увеличивается каждые десять лет и в последнее время исследователи замечают, что скорость разрыва увеличивается. Если разлом будет продолжать быстро увеличиваться, то к середине века на Земле образуется новый океанский бассейн.

Сейчас специалисты просчитывают такие глобальные изменения на планете с помощью компьютерного моделирования.

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