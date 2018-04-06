Неназванный американский чиновник рассказал агентству Bloomberg, что власть президента США Дональда Трампа пока не приняла окончательное решение по числу россиян, которые могут подпасть под новые санкции. Об ограничительных мерах Вашингтон может объявить 5 или 6 апреля Фото: EPA По его словам, окончательное решение по числу россиян еще не принято.По данным агентства Reuters, о новых ограничительных мерах в отношении магнатов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, должны объявить 5 апреля; по информации The Washington Post – 6 апреля.Ограничения должны стать продолжением санкций от 15 марта, когда в списки казначейства США за вмешательство в американские выборы попали 19 российских граждан и пять организаций. Меры задействуют в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAASTSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Путин заявлял, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который участвовал в работе над документами, говорил, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала и в Конгрессе докладом недовольны.Директор Национальной разведки США Дэн Коутс 6 марта заверял, что о новых санкциях объявят в скором времени. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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