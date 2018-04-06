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Арестованный в РФ экс-телохранитель Березовского признался в подготовке провокаций для дискредитации Украины
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06.04.2018 00:01
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Бывший руководитель охраны бизнесмена Бориса Березовского Сергей
Соколов, который находится под арестом, написал покаянное письмо. В
нем он признается, что из-за его необдуманных действий СБУ
задержала его гражданскую жену Дарью Мастикашеву. Она обвиняется в
попытке нанять экс-бойцов АТО для совершения терактов в России.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Соколов
выступал в телепрограммах как знаток по спецслужбам Скриншот:
Марина Юденич / YouTube Адвокат Соколова подтвердил подлинность
письма.Соколов раскаивается в том, что из-за "необдуманных
действий" пострадала его девушка, гражданка Украины Дарья
Мастикашева."В моей последней "работе", за которую я задержан, речь
в том числе шла об откровенной фальсификации, откровенных
провокациях и дискредитации Украинского государства", –
написал экс-телохранитель, который в последние годы работал
экспертом в российском центре "Аналитика и безопасность".Работа
против Украины, по его словам, велась "на деньги очень
высокопоставленных заказчиков".Когда Мастикашеву задержали
сотрудники СБУ, Соколов собирался ехать в Украину, чтобы дать
показания в пользу своей гражданской жены. Однако, как говорится в
письме, он не успел, так как его задержали российские спецслужбы.17
августа 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил о
задержании в Каменском Днепропетровской области
Мастикашевой по подозрению в вербовке ветеранов
антитеррористической операции для совершения терактов в России. По
данным Грицака, ФСБ РФ через центр "Аналитика и безопасность"
пыталась склонить трех бывших участников АТО – Юрия
Бондаря, Сергея Морозова и Станислава Юркевича – к поездке в
Москву для участия в строительных работах. В дальнейшем на
украинцев планировали "повесить" вину за совершение терактов в
России, рассказали в СБУ.16 января 2018 года сотрудники
ФСБ задержали Соколова вместе с двумя другими сотрудниками
компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и
безопасность". Их подозревают в незаконном хранении оружия и
боеприпасов.В СБУ считали задержание Соколова попыткой ФСБ
уменьшить свои репутационные потери."Соколов начал выходить из-под
контроля спецслужб РФ. По оперативной информации, в последнее время
он активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для
обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб,
непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких
лет", – говорил Грицак.По его сведениям, он мог
разоблачить спецоперацию российских спецслужб с вербовкой
украинских военных, которая могла стать поводом для открытого
вооруженного вторжения вооруженных сил РФ в Украину.64-летний
Соколов был известен в РФ как телевизионный знаток по вопросам
терроризма и деятельности спецслужб. Оппозиционный политик Алексей
Навальный писал, что этот человек снимался в нескольких фильмах,
где обличал в "преступлениях" Центральное разведывательное
управление США. В частности, Соколов, который представлялся частным
детективом, утверждал, что ЦРУ стоит за крушением малайзийского
Boeing на Донбассе.
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