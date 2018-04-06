Бывший руководитель охраны бизнесмена Бориса Березовского Сергей Соколов, который находится под арестом, написал покаянное письмо. В нем он признается, что из-за его необдуманных действий СБУ задержала его гражданскую жену Дарью Мастикашеву. Она обвиняется в попытке нанять экс-бойцов АТО для совершения терактов в России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Соколов выступал в телепрограммах как знаток по спецслужбам Скриншот: Марина Юденич / YouTube Адвокат Соколова подтвердил подлинность письма.Соколов раскаивается в том, что из-за "необдуманных действий" пострадала его девушка, гражданка Украины Дарья Мастикашева."В моей последней "работе", за которую я задержан, речь в том числе шла об откровенной фальсификации, откровенных провокациях и дискредитации Украинского государства", – написал экс-телохранитель, который в последние годы работал экспертом в российском центре "Аналитика и безопасность".Работа против Украины, по его словам, велась "на деньги очень высокопоставленных заказчиков".Когда Мастикашеву задержали сотрудники СБУ, Соколов собирался ехать в Украину, чтобы дать показания в пользу своей гражданской жены. Однако, как говорится в письме, он не успел, так как его задержали российские спецслужбы.17 августа 2017 года председатель СБУ Василий Грицак заявил о задержании в Каменском Днепропетровской области Мастикашевой по подозрению в вербовке ветеранов антитеррористической операции для совершения терактов в России. По данным Грицака, ФСБ РФ через центр "Аналитика и безопасность" пыталась склонить трех бывших участников АТО – Юрия Бондаря, Сергея Морозова и Станислава Юркевича – к поездке в Москву для участия в строительных работах. В дальнейшем на украинцев планировали "повесить" вину за совершение терактов в России, рассказали в СБУ.16 января 2018 года сотрудники ФСБ задержали Соколова вместе с двумя другими сотрудниками компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Их подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В СБУ считали задержание Соколова попыткой ФСБ уменьшить свои репутационные потери."Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ. По оперативной информации, в последнее время он активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб, непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких лет", – говорил Грицак.По его сведениям, он мог разоблачить спецоперацию российских спецслужб с вербовкой украинских военных, которая могла стать поводом для открытого вооруженного вторжения вооруженных сил РФ в Украину.64-летний Соколов был известен в РФ как телевизионный знаток по вопросам терроризма и деятельности спецслужб. Оппозиционный политик Алексей Навальный писал, что этот человек снимался в нескольких фильмах, где обличал в "преступлениях" Центральное разведывательное управление США. В частности, Соколов, который представлялся частным детективом, утверждал, что ЦРУ стоит за крушением малайзийского Boeing на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки соколов его сбу для что Теги: война в украине