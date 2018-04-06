Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман побывал на Донбассе и выяснил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери от вражеского снайперского огня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Портман: США стоят плечом к плечу с Украиной Фото: EPA "Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее только, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей – предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных", – отметил он.Портман назвал это "одним из конкретных примеров, доказывающим, что США стоят плечом к плечу с Украиной".Сенатор прибыл в Киев 4 апреля и провел встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии. Государственный департамент США 1 марта принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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