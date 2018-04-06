Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман
побывал на Донбассе и выяснил, что Вооруженные силы Украины несут
серьезные потери от вражеского снайперского огня. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Портман: США стоят плечом к
плечу с Украиной Фото: EPA "Вчера я побывал на Донбассе, где до сих
пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство
потерь были вызваны, скорее только, огнем вражеских снайперов. И
одно из недавних решений американских законодателей –
предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно
было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских
военных", – отметил он.Портман назвал это "одним из конкретных
примеров, доказывающим, что США стоят плечом к плечу с
Украиной".Сенатор прибыл в Киев 4 апреля и провел встречи с
президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном
Полтораком.Украина с начала военной агрессии России весной 2014
года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный
момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том
числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками
RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в
подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018
год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление
безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном
оружии. Государственный департамент США 1 марта принял
решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов
Javelin.
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