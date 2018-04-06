С 14 по 20 мая в столице Италии — Риме, пройдет престижный турнир “Internazionali BNL d’Italia” прошлогодней победительницей которого стала наша теннисистка Элина Свитолина, информирует со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Сильнейшие теннисисты и теннисистки мира поведут борьбу за победу в турнире ATP Masters-1000 и WTA Premier-5.

Прошлогодние победители соревнований — украинка Элина Свитолина и немец Александр Зверев — защищать свои титулы.

На турнир WTA заявлены такие звезды мирового тенниса между женщин, как Симона Халеп, Серена Уильямс, Каролин Возняцки, Гарбин Мугуруза, Элина Свитолина, Елена Остапенко, Плишкова, Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Винас Уильямс, Слоан Стивенс, Петра Квитова, Кербер , Дарья Касаткина и другие. В основную сетку без квалификации также попала вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

На турнир Мастерс ATP приедут все лидеры, кроме Ролджера Федерера, который пропускает почвенный сезон. В заявочном листе — также Новак Джокович, Марин Чилич, Хуан Мартин дель Потро, Григор Димитров, Доминик Тим, Кевин Андерсон, Джон Иснер, Люка Пуй, Томаш Бердых, Ник Кирьос и другие.

Напомним, что на предыдущем турнире в Майами Свитолина остановились на четвертьфинальной стадии.

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