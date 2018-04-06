Французский спорт всколыхнул очень неприятный случай. Против тренера сборной по легкой атлетике Жискара Самба возбудили уголовное дело. Одна из спортсменок, чье имя не раскрывается, написала заявление на тренера за изнасилование, передает со ссылкой на .

По словам девушки, Самба зґгвалтував ее после группового тренировки на сборе в Италии в январе 2017 года.

В своем заявлении Самба категорически отрицает случившееся и обещает предоставить все необходимые доказательства своей невиновности.

"У тренера есть доказательства невиновности в ответ на клеветнические обвинения", - сказал адвокат Самба.

Кстати, два месяца назад по подозрению в изнасиловании был задержан и второй тренер сборной Франции Машт. В преступлении его обвинила бегунья на средние дистанции Эмма Додиу.

Самба помог добыть бронзовую медаль Димитрию Баско (бег на 110 м с препятствиями) на Олимпийских играх-2016, с 2014 года тренировал французских рекордсменов Синди Билл и Паскаля Мартино-Лагард ("гладкий" бег на 100 м и 110 м с барьерами).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира