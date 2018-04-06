Окончательный результат матча "Арсенал" (Лондон) – ЦСКА (Москва) в
четвертьфинале Лиги Европы – 4:1 – установился в первом тайме.
"Арсенал" забил четыре мяча Фото: ЕРА Все мячи были забиты в первом
тайме.За английский клуб дублями отметились игрок сборной Уэльса
Арон Рэмзи (9-я и 28-я минуты) и француз Александр Ляказетт (на
23-й минуте с пенальти и на 35-й).Российский армейский клуб забил
только раз. На 15-й минуте это сделал Александр Головин.Результат
игры – 4:1 в пользу "Арсенала".Ответный матч состоится 12
апреля в Москве.
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