Погода, Новости, загрузка...
В четвертьфинале Лиги Европы российский ЦСКА разгромили в Великобритании
06.04.2018 00:18
Окончательный результат матча "Арсенал" (Лондон) – ЦСКА (Москва) в четвертьфинале Лиги Европы – 4:1 – установился в первом тайме. "Арсенал" забил четыре мяча Фото: ЕРА Все мячи были забиты в первом тайме.За английский клуб дублями отметились игрок сборной Уэльса Арон Рэмзи (9-я и 28-я минуты) и француз Александр Ляказетт (на 23-й минуте с пенальти и на 35-й).Российский армейский клуб забил только раз. На 15-й минуте это сделал Александр Головин.Результат игры – 4:1 в пользу "Арсенала".Ответный матч состоится 12 апреля в Москве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить