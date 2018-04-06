Состоялись первые полуфинальные матчи чемпионата Украины по волейболу между мужских команд Суперлиги, передает со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

В Харькове локальный “Локомотив” не испытал трудности в противостоянии с винницким ВК “Сердце Подолья” — 3:0 (25:17, 25:20, 25:23).

Львовский “Барком-Летучие мыши” праздновал домашнюю победу над Хмельницким “Новатор” в четырех сетах — 3:1 (29:27, 20:25, 25:16, 25:22).

Стоит отметить, что вторые полуфинальные матчи снова пройдут в Харькове и Львове.

Добавим также, полуфинальные серии будут проходить до трех выигрышей одной из команд в каждой паре.

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