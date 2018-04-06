Американское правительство продолжает настаивать на том, что ответственность за попытку отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного в своё время британскими спецслужбами, несет Москва. Такую позицию высказала на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном “делу Скрипаля”, заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри, передает .

“Мы ранее уже заявили и снова это делаем сегодня: наше твердое убеждение состоит в том, что Россия ответственна за нынешнюю атаку на британской земле с применением химического оружия”, — сказала американский дипломат. Как она утверждала, “Россия или умышленно применила это оружие, либо не задекларировала и не обеспечила физической защите своих арсеналов данного отравляющего вещества нервно-паралитического действия”.

“Мы решительно поддерживаем произведенный в настоящее время Организацией по запрещению химического оружия независимый анализ, а также уголовное расследование обстоятельств применения химического оружия на его суверенной территории, осуществляемое Соединенным королевством, и считаем, что виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности”, — отметила Карри.

Согласно сообщению зампостпреда США при ООН, Россия пытается использовать Совбез ООН для получения “политических выгод”. “Это попытка посеять сомнения в атаки в Солсбери, используя такие фразы, как” коллективный психоз" и “пропагандистская война”, приравнивая средства массовой информации к психотропным веществам, которые используются для манипулирования общественностью", — считает Карри.

Напомним, в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН относительно инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ РФ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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