|Емілі Ратажковскі похизувалась пишними сідницями на відпочинку на Ямайці (ФОТО)
|06.04.2018 00:33
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Американська супермодель Емілі Ратажковскі у компанії свого чоловіка Себастьяна Бір-Макларда, з яким одружилася майже два місяці тому, продовжує насолоджуватися медовим місяцем.
У Інстаграмі зірки напередодні з'явилося кілька світлин, на яких Емілі демонструє розкішну фігуру у бікіні власного дизайну. Зірка похизувалася пишними сідницями і тоненькою талією.
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