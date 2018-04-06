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Емілі Ратажковскі похизувалась пишними сідницями на відпочинку на Ямайці (ФОТО)
06.04.2018 00:33
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Американська супермодель Емілі Ратажковскі у компанії свого чоловіка Себастьяна Бір-Макларда, з яким одружилася майже два місяці тому, продовжує насолоджуватися медовим місяцем.

У Інстаграмі зірки напередодні з'явилося кілька світлин, на яких Емілі демонструє розкішну фігуру у бікіні власного дизайну. Зірка похизувалася пишними сідницями і тоненькою талією.


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