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В Санкт-Петербурге прошли пикеты против закрытия дипмиссий США и Великобритании
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06.04.2018 00:34
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Активисты в Санкт-Петербурге выступили против решения министерства
иностранных дел закрыть консульства Великобритании и США, а также
Британский совет и Норвежский университетский центр, которые
поддерживают программы обучения и обмена студентов. Полиция
проверяла у участников пикета паспорта Фото: svoboda.org По словам
участников акции, "варварские" действия министерства иностранных
дел России создают проблемы десяткам тысяч жителей города,
родственники и друзья которых живут в Британии и США.Кроме того,
недовольны активисты закрытием Британского совета и Норвежского
университетского центра, которые поддерживают программы обучения и
обмена студентов.Полиция проверяла у участников пикета паспорта.По
данным издания, некоторые прохожие агрессивно реагировали на акцию
протеста, однако тех, кто согласен с пикетчиками, было гораздо
больше.14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила
о высылке 23 российских дипломатов, а также
о приостановлении запланированных двусторонних контактов с
Россией.В ответ Россия объявила персонами нон грата 23
британских дипломата, закрыла Британский совет и отозвала
согласие на функционирование Генерального консульства
Великобритании в Санкт-Петербурге.26 марта президент США Дональд
Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов
и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к
базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку
Великобритании в связи с отравлением в городе
Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его
дочери.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей
Лавровобъявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии
консульства США в Санкт-Петербурге.
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