Активисты в Санкт-Петербурге выступили против решения министерства иностранных дел закрыть консульства Великобритании и США, а также Британский совет и Норвежский университетский центр, которые поддерживают программы обучения и обмена студентов. Полиция проверяла у участников пикета паспорта Фото: svoboda.org По словам участников акции, "варварские" действия министерства иностранных дел России создают проблемы десяткам тысяч жителей города, родственники и друзья которых живут в Британии и США.Кроме того, недовольны активисты закрытием Британского совета и Норвежского университетского центра, которые поддерживают программы обучения и обмена студентов.Полиция проверяла у участников пикета паспорта.По данным издания, некоторые прохожие агрессивно реагировали на акцию протеста, однако тех, кто согласен с пикетчиками, было гораздо больше.14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией.В ответ Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, закрыла Британский совет и отозвала согласие на функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.26 марта президент США Дональд Трамп дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавровобъявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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