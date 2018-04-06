В ночь на 6 апреля в Киеве изменят движение троллейбусы ночных маршрутов № 92н

В ночь на пятницу, 6 апреля, изменят движение троллейбусы ночного маршрута №92н, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ночь на 6 апреля вносятся изменения в работу троллейбусов маршрута № 92н в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на Воздухофлотском проспекте". – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.

В информации уточняется, что 6 апреля с 00:20 до 5:00 движение троллейбусов будет организовано по трассе: просп. Свободы - ул. В. Порика - ул. Маршала Гречко - ул. Щербакова - ул. Победы - б-р Тараса Шевченко - ул. Владимирская - ст. м.; в обратном направлении: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - пл. Бессарабская - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы, далее - действующей трассой.