Вингер сборной Украины и немецкого “Шальке” Евгений Коноплянка резко подешевел по версии авторитетного портала Transfermarkt, передает .

По сравнению с последним изменением, когда стоимость 28-летнего Украинский составляла 12,5 млн евро, Коноплянка потерял 3,5 млн. Евро и стал стоить 9 млн.

Таким образом, Коноплянка потерял статус второго самого дорогого футболиста в сборной Украины пропустив вперед Марлоса — 11 млн. евро. Также 9 млн. евро стоит полузащитника “Шахтера” Тарас Степаненко.

Заметим, что на старте немецкого этапа карьеры Коноплянка по версии Transfermarkt стоил 18 млн. Евро, а его максимальная трансферная стоимость была во время выступлений в “Севилье” — 25 млн. В европейской валюте.

Примечательно, что в последнее время Коноплянка окончательно потерял доверие тренерского штаба “Шальке” и только в некоторых поединках иногда появляется на замену.

Добавим также, в нынешней кампании представитель “кобальтовых” сыграл 24 поединка на клубном уровне — по 4 гола и результативные передачи.

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