Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. После массового расстрела участников протеста тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал в РФ.

По словам нынешнего главы государства Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

20 февраля 2018 года Горбатюк заявлял, что по делам, связанным с Революцией достоинства, суды вынесли 43 обвинительных приговора. О подозрении в совершении преступлений против активистов Евромайдана объявили 413 людям, из них 48 являются высокопоставленными чиновниками, 208 – сотрудниками правоохранительных органов, 27 – следователями, 20 – прокурорами, 16 – судьями. Еще 102 человека объявлены в розыск.

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