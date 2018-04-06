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Мосийчук посоветовал Горбатюку застрелиться из-за отсутствия результатов в расследовании преступлений против Евромайдана
06.04.2018 00:42
Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук заверил, что руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк понесет ответственность "за все дела, которые связаны с Майданом". Мосийчук: Пиариться – это одно, а делать результат – другое Фото: Ігор Мосійчук / Facebook "Горбатюк будет нести ответственность за все дела, которые связаны с Майданом. Потому что пиариться – это одно, а делать результат – другое", – отметил парламентарий.По словам Мосийчука, "главным показателем эффективности" работы департамента Горбатюка является непривлечение виновников расстрела Небесной сотни."Горбатюк должен выйти на Майдан и застрелиться. Четыре года прошло, четыре генпрокурора поменялось, и только Горбатюк на месте. И никто до сих пор не несет ответственности", – заявил он.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. После массового расстрела участников протеста тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал в РФ. 

По словам нынешнего главы государства Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

20 февраля 2018 года Горбатюк заявлял, что по делам, связанным с Революцией достоинства, суды вынесли 43 обвинительных приговора. О подозрении в совершении преступлений против активистов Евромайдана объявили 413 людям, из них 48 являются высокопоставленными чиновниками, 208 – сотрудниками правоохранительных органов, 27 – следователями, 20 – прокурорами, 16 – судьями. Еще 102 человека объявлены в розыск.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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